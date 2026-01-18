Bild
Kriminalität

Nach Überfall auf Tankstelle 40-Jähriger in U-Haft

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Langenselbold sitzt ein 40-Jähriger in Untersuchungshaft. Er soll einen Kunden verletzt und Geld erbeutet haben. Seine anschließende Flucht dauerte nur kurz.

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Langenselbold ist ein Tatverdächtier in U-Haft genommen worden. (Symobolfoto) Foto: Boris Roessler/dpa
Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Langenselbold ist ein Tatverdächtier in U-Haft genommen worden. (Symobolfoto)

Langenselbold (dpa/lhe) - Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Langenselbold ist ein 40-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann soll bei der Tat am Samstag die Mitarbeiter sowie einen Kunden bedroht haben, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Hanau mitteilten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand habe er mit einem Messer in der Hand am Nachmittag den Verkaufsraum der Tankstelle betreten. Zunächst soll er einen Kunden geschubst und mit dem Messer leicht am Bein verletzt haben. Danach soll der Verdächtige unter Vorhalt des Messers von einem Mitarbeiter der Tankstelle die Herausgabe von Bargeld gefordert und mehrere hundert Euro erhalten haben.

Mit seiner Beute sei der Mann daraufhin geflüchtet und nur wenige Minuten später durch herbeigeeilte Schutzleute vorläufig festgenommen worden. Sie nahmen den Mann mit auf die Dienstelle genommen, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Der Festgenommene kam zunächst in Polizeigewahrsam und wurde am Sonntagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau dem Haftrichter des Amtsgerichts Hanau vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl, sodass sich der Beschuldigte bereits in einer Justizvollzugsanstalt befinde.

