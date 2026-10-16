Betrunkenes Autofahren

Mit über drei Promille auf der Autobahn unterwegs

Ein Autofahrer fährt auf der A45 Schlangenlinien und hält auf dem Standstreifen. Ein Zeuge vermutet einen medizinischen Notfall – doch der Atemalkoholtest zeigt etwas anderes.

Der Autofahrer musste sich einem Atemalkoholtest unterziehen. (Symbolfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Autofahrer musste sich einem Atemalkoholtest unterziehen. (Symbolfoto)

Linden (dpa/lhe) - Dank eines aufmerksamen Zeugen ist ein betrunkener Autofahrer mit 3,67 Promille Atemalkohol auf seiner Autobahn-Fahrt gestoppt worden. Der Zeuge habe einen medizinischen Notfall vermutet, da der Mann am Mittwochmittag auf der A45 bei Linden Schlangenlinien gefahren sei und schließlich auf dem Standstreifen angehalten habe, teilte die Polizei mit. Er alarmierte den Notruf. Ein Notfall lag nicht vor, der bei dem 66-jährigen Mann aus Bayern durchgeführte Atemalkoholtest ergab den Wert von über drei Promille. Der Mann war auf der Durchreise nach Norddeutschland gewesen.

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