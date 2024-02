Mit Verzweiflung Kasse machen: Vermehrt Wohnungsbetrug

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Unwahrscheinlich günstige Mieten, Vermieter im Ausland oder Besichtigung per Schlüsselbox: In Frankfurt und anderen Großstädten sind in letzter Zeit vermehrt Wohnungsbetrügereien bekannt geworden. Die Frankfurter Polizei warnt unter anderem auch in den sozialen Medien vor einer Betrugsmasche, der nach ihren Angaben derzeit viele Menschen zum Opfer fallen. In Frankfurt allein sei es seit Dezember eine «mittlere zweistellige Zahl» an Opfern.