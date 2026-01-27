Mitbewohner erstochen - Täter kommt in Psychiatrie

Hanau (dpa/lhe) - Weil er einen Mitbewohner in Hanau im Wahn getötet hat, wird ein 40-jähriger Mann auf unbestimmte Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Vom Vorwurf des Totschlags sprach ihn das Landgericht Hanau frei.

Während der Beweisaufnahme waren in dem Prozess starke Zweifel an der Schuldfähigkeit des Angeklagten aufgekommen. Der 40-Jährige war mit einer OP-Maske auf der Anklagebank erschienen und hatte sich beharrlich geweigert, sein komplettes Gesicht zu zeigen.



Die Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte seinen ebenfalls zuvor wohnungslosen Kumpel zunächst wegen einer Nichtigkeit in Streit geraten war. Dabei habe er aus der Küche ein Messer geholt und 24-mal auf seinen Kontrahenten eingestochen. Dann habe er den 37-Jährigen im Zimmer eingesperrt, um «den Todeskampf seines Opfers mitanhören zu können».

Festnahme in blutverschmierter Kleidung

Das Opfer, das an Kopf, Rücken und Oberkörper mehrere Stich- und Schnittverletzungen hatte, versuchte dann, über ein Fenster aus dem ersten Obergeschoss zu fliehen. Dabei stürzte er in den Biergarten eines Veranstaltungslokals und erlag seinen Verletzungen. Der Angeklagte wurde kurz nach der Tat an einem Park barfuß und mit blutverschmierter Kleidung von der Polizei festgenommen.

Gutachter hält Täter für gemeingefährlich

Bereits wenige Stunden vor der Tat habe sich der Angeklagte ohne Grund merkwürdig und aggressiv verhalten, hatten ein Nachbar sowie der Leiter eines Supermarkts ausgesagt. Ein forensisch-psychiatrischer Gutachter hat dem Mann eine schwere paranoide Schizophrenie sowie Drogen- und Alkoholsucht attestiert. Der 40-Jährige habe in einem Wahn gehandelt und sein schuldunfähig.