Mitbewohner mit Eisenstange erschlagen: Fünf Jahre Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er einen Mitbewohner in einer Zeltunterkunft mit einer Eisenschlage erschlagen hat, ist ein 45 Jahre alter Mann vom Landgericht Frankfurt zu fünf Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Die Verteidigung legte bereits Revision gegen das Urteil ein, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Zwischen dem aus Sri Lanka stammenden Angeklagten und dem gleichalterigen Opfer kam es im März vergangenen Jahres in der zwischen Frankfurt und Offenbach gelegenen Unterkunft zunächst zu einem Streit. Der spätere Täter fühlte sich dabei offenbar bedroht und beschuldigte seinen Kontrahenten auch eines Diebstahls. (AZ 3490 Js 217894/22)