Prozesse

Mitbewohnerin beim Duschen gefilmt? Prozess beginnt

Mehrere Frauen sollen beim Duschen in einer Wiesbadener WG heimlich gefilmt worden sein - von einem Mitbewohner. Nun beginnt der Prozess gegen den 26-Jährigen. Sein Anwalt kündigt eine Aussage an.

Im Prozess treten mehrere Opfer als Nebenklägerinnen auf. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa
Im Prozess treten mehrere Opfer als Nebenklägerinnen auf. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Vor dem Amtsgericht Wiesbaden beginnt heute (9.00 Uhr) ein Prozess gegen einen 26 Jahre alten Mann, der Mitbewohnerinnen heimlich in der Dusche gefilmt haben soll. Der Vorwurf lautet auf Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und der Persönlichkeitsrechte, teilte das Gericht mit. Der Verteidiger erklärte vor der Hauptverhandlung, dass sich sein Mandant geständig einlassen werde. Im Prozess wolle 26-Jährige auch über seine Motive sprechen. 

Mehrere Betroffene aus einer Wiesbadener Wohngemeinschaft treten vor Gericht als Nebenklägerinnen auf. «Der Täter muss sich schämen, nicht wir», hatten die jungen Frauen in Interviews erklärt. Mit dem Schritt in die Öffentlichkeit wollen sie nach eigenen Worten «ihre Stimme erheben». Sie seien durch die Tat nach wie vor psychisch belastet.

