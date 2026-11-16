Ehemalige Anhängerin der Miliz

Mitgliedschaft im IS: Bewährungsstrafe für Frau

Die Frau radikalisiert sich im Rhein-Main-Gebiet. Dann reist mit Mann und Kindern zum IS nach Syrien. Nach ihrer Rückkehr bewertet ein Gericht ihre Rolle.

Das OLG verurteilte die Frau zu einer Bewährungsstrafe Foto: Andreas Arnold/dpa
Das OLG verurteilte die Frau zu einer Bewährungsstrafe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Frankfurter Oberlandesgericht hat eine Frau wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Zudem befanden die Richter die Angeklagte der Verletzung der Fürsorgepflicht gegenüber ihren drei Kindern für schuldig.

Laut dem Gericht war die heute 40-Jährige im Jahr 2008 zum Islam konvertiert. Sie habe sich daraufhin radikalisiert und in der salafistischen Szene des Rhein-Main-Gebiets bewegt. Im Sommer 2016 sei sie dann gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern nach Syrien ausgereist und habe sich dort auf das Gebiet der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begeben, wo ihr drittes Kind zur Welt gekommen sei, erklärte das OLG am Montag. 

Nach Tod des Mannes weiteren IS-Kämpfer geheiratet

Durch die Haushaltsarbeit und die Erziehung der Kinder habe sie ihren Mann unterstützt, der für den IS kämpfte. Nach dem Tod ihres Ehemannes Anfang 2018 habe die Angeklagte dann einen anderen IS-Kämpfer nach islamischem Ritus geheiratet. Ihre drei Kinder seien während des mehrjährigen Aufenthalts auf dem IS-Gebiet dem Risiko ausgesetzt gewesen, Opfer von Luftangriffen und von sonstigen Kampfhandlungen zu werden, hieß es. 

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Nach den Angaben des OLG wurde die Frau im Februar 2019 von Einheiten der kurdischen Volksverteidigung festgenommen und in ein Gefangenenlager gebracht. Von dort wurden sie und ihre Kinder dann rund zweieinhalb Jahre später nach Deutschland zurückgeführt.

Angeklagte zeigte sich geständig

Bei dem Urteil, das bereits am Freitag erging, berücksichtigte das Gericht das Geständnis der 40-Jährigen und deren Reue. «Die Angeklagte geht heute einem Beruf nach, ihre Kinder sind in Deutschland gut integriert» hieß es. Das Urteil ist rechtskräftig.

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