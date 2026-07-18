Mittelfeldspieler Engelhardt kehrt zum SC Freiburg zurück

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg hat den zentralen Mittelfeldspieler Yannik Engelhardt vom italienischen Erstligisten Como 1907 verpflichtet. Das verkündete der Fußball-Bundesligist in einer Vereinsmitteilung. Zu den Vertragsinhalten machten die Freiburger keine Angaben. Der 25-Jährige spielte bereits zwischen 2021 und 2023 in der dritten Liga für die U23-Mannschaft der Breisgauer.

«Die Connection zum SC ist nie abgerissen - sowohl zu Spielern, als auch zu den Verantwortlichen», sagte Engelhardt. «Es fühlt sich richtig gut an, wieder in Freiburg zu sein und ich hatte ein herzliches Willkommen. Die Ambitionen hier sind hoch, das gefällt mir, und ich bin hungrig darauf loszulegen.»

Engelhardt wurde in der vergangenen Saison von seinem Stammclub Como an Freiburgs Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Für die Gladbacher bestritt der zentrale Mittelfeldspieler in der Bundesliga und im DFB-Pokal 33 Partien. Im Sommer 2024 war Engelhardt von Fortuna Düsseldorf nach Italien gewechselt.