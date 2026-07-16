Mittelfeldspieler Rupp verlässt den KSC

Karlsurhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC und Noah Rupp gehen ab sofort getrennte Wege. Der Mittelfeldspieler schließt sich dem Schweizer Zweitligisten FC Wil 1900 an, wie der KSC mitteilte. Zur Ablöse machten die Badener keine Angaben. Die Karlsruher sicherten sich aber eine Rückkaufoption.

Rupp war im Sommer 2024 vom FC Luzern in die Fächerstadt gewechselt. Für die Profimannschaft des KSC bestritt der 22-Jährige nur drei Pflichtspiele. «Natürlich bin ich in meiner Zeit in Karlsruhe nicht auf die erhoffte Spielzeit gekommen. Dennoch habe ich beim KSC in einem tollen Umfeld einige positive Momente erleben dürfen», sagte Rupp, der in den vergangenen eineinhalb Jahren zunächst an den FC Stade Lausanne-Ouchy und dann an den FC Thun verliehen worden war.

«Noah hat sich nach seiner Rückkehr aus Thun im Training und in den ersten Testspielen mit großem Einsatz präsentiert und sich jederzeit absolut professionell verhalten», sagte Karlsruhes Direktor Profifußball Timon Pauls und fügte hinzu: «Aufgrund der Konkurrenz auf seiner Position wären seine Einsatzchancen bei uns jedoch begrenzt gewesen. Deshalb ist der Transfer für alle Beteiligten die beste Lösung.»