Möbelhäuser abgebrannt: Ermittler haben neue Hinweise

Vor zwei Jahren brennen in Bad Hersfeld innerhalb weniger Monate zwei Möbelhäuser ab. Jetzt haben die Ermittler neue Erkenntnisse und einen schweren Verdacht.

Neben Brandstiftung steht auch der Verdacht des schweren Diebstahls im Raum. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Im Fall der beiden abgebrannten Möbelhäuser in Bad Hersfeld gibt es neue Hinweise. Seit den beiden Bränden im Februar und Juli 2024 wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Brandstiftung ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Den Ermittlungen zufolge wurde unmittelbar vor den Bränden in die Möbelhäuser eingebrochen. Das gelegte Feuer diente den Angaben nach also der Vernichtung von Einbruchsspuren. Die Einbrecher hatten es wohl auf Wertgegenstände abgesehen - nähere Details dazu nannten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht.

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenaussagen: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht oder in den Tagen vor den Bränden auffällige Menschen oder Fahrzeuge gesehen habe, soll sich bei der Kriminalpolizei Bad Hersfeld melden. Auch privates Video- und Fotomaterial der betreffenden Tage könnte bei den Ermittlungen helfen, hieß es.

