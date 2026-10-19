Mögliche Schüsse auf Wohnhaus in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einer möglichen Schussabgabe auf ein Wohnhaus in Wiesbaden hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei Westhessen mitteilte, hatte sich ein Zeuge gemeldet, der am Sonntag im Stadtteil Nordenstadt laute Knallgeräusche gehört hatte. Beamte hätten daraufhin an dem Gebäude Beschädigungen entdeckt, die auf eine Schussabgabe hindeuten könnten.