Mögliche Schüsse auf Wohnhaus in Wiesbaden
Plötzliche Knallgeräusche in Wiesbaden: Als die Polizei ein Wohnhaus untersucht, entdeckt sie mehrere Löcher, die auf Einschüsse hindeuten. Was ist hier passiert?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einer möglichen Schussabgabe auf ein Wohnhaus in Wiesbaden hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei Westhessen mitteilte, hatte sich ein Zeuge gemeldet, der am Sonntag im Stadtteil Nordenstadt laute Knallgeräusche gehört hatte. Beamte hätten daraufhin an dem Gebäude Beschädigungen entdeckt, die auf eine Schussabgabe hindeuten könnten.
Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Tat aus. Die Hintergründe seien jedoch unklar, hieß es. Zeuginnen und Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden.