Nationalmannschaft

Möller sieht Ebnoutalib-Nominierung kritisch

Jürgen Klopp setzt auf viele junge Spieler, darunter Senkrechtstarter Younes Ebnoutalib. Warum ein Ex-Weltmeister dies als verfrüht ansieht.

Karrieresprung: Frankfurts Younes Ebnoutalib in der DFB-Auswahl. Foto: Tom Weller/dpa
Karrieresprung: Frankfurts Younes Ebnoutalib in der DFB-Auswahl.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der frühere Welt- und Europameister Andreas Möller hat sich überrascht von der DFB-Nominierung des Frankfurters Younes Ebnoutalib gezeigt. «Nicht falsch verstehen: Ich freu' mich riesig für ihn, das ist sensationell. Aber nach neun Bundesliga-Spielen? Früher hast du Jahre gebraucht, um in die Nationalelf zu kommen», sagte Möller in einem «Bild»-Interview. 

Eintracht-Angreifer Ebnoutalib hatte beim 0:1 gegen Griechenland in Augsburg in der Startelf gestanden. Zuvor war der Ex-Elversberger beim Bundestrainer-Debüt von Jürgen Klopp (1:1 in den Niederlanden) zu seiner Länderspielpremiere gekommen, als er nach einer halben Stunde für den verletzten Kai Havertz eingewechselt wurde. 

Burkardt und Ebnoutalib «Top-Stürmer»

Beim Frankfurter Bundesligisten sieht der frühere Eintracht-Profi Möller das Duo Jonathan Burkardt/Ebnoutalib jedoch als «Top-Stürmer». «Die beiden sind sehr schwer auszurechnen. Sie können köpfen, sie können schießen,
sie können Doppelpässe, sie können hinterlaufen. Da ist alles drin», erklärte der 59-Jährige. «Mal macht Burkardt die Wege, dann ist Ebnoutalib mehr im Fokus, und umgekehrt.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mit Ebnoutalib: Eintracht-Trio bei Nationalmannschaft
Nationalmannschaft

Mit Ebnoutalib: Eintracht-Trio bei Nationalmannschaft

Younes Ebnoutalib ist erstmals dabei, Jonathan Burkardt und Noah Atubolo kehren zur Fußball-Nationalmannschaft zurück.

17.09.2026

Das ist bei der Klopp-Nominierung heute wichtig
Fußball-Nationalmannschaft

Das ist bei der Klopp-Nominierung heute wichtig

Die Fußball-Nationalmannschaft startet knapp drei Monate nach dem WM-Debakel in die Nations League. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp verkündet, auf wen er dabei bauen will.

17.09.2026

Bericht: Klopp verzichtet im Angriff auf Undav
Vor der Nominierung

Bericht: Klopp verzichtet im Angriff auf Undav

Die Gerüchteküche brodelt vor der ersten Nominierung von Bundestrainer Jürgen Klopp. Stürmer Deniz Undav soll laut einem Medienbericht überraschend nicht dabei sein.

16.09.2026

Frankfurts Ebnoutalib fällt nach Innenbandverletzung aus
Bundesliga

Frankfurts Ebnoutalib fällt nach Innenbandverletzung aus

Nach nur einem kompletten Spiel ist erst einmal Schluss für Frankfurts Senkrechtstarter Younes Ebnoutalib. Er wird der Eintracht wegen einer Knieverletzung länger fehlen.

14.01.2026

Bericht: Erstes Eintracht-Angebot für Ebnoutalib abgelehnt
Transferspekulation

Bericht: Erstes Eintracht-Angebot für Ebnoutalib abgelehnt

Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg ist der Senkrechtstarter dieser Zweitliga-Saison. Das weckt Begehrlichkeiten. Ein Angebot von Eintracht Frankfurt soll Elversberg aber zurückgewiesen haben.

27.12.2025