Spezialkräfte im Einsatz

Molotowcocktails gefunden – Mann nach Einsatz in U-Haft

Anwohnerinnen und Anwohner alarmieren die Polizei, weil ein Mann mit einer Waffe aus dem Fenster schießt. Die Polizei nimmt den 38-Jährigen fest. Was bei der Hausdurchsuchung sichergestellt wurde.

Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann nach mehreren Stunden fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann nach mehreren Stunden fest. (Symbolbild)

Dauchingen (dpa/lsw) - Der 38-jährige Mann, den Spezialkräfte in Dauchingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) überwältigt haben, ist laut Polizei jetzt in Untersuchungshaft. Bei der Hausdurchsuchung wurden mehrere Molotowcocktails sichergestellt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Darunter versteht man laut Angaben des Sprechers in der Regel eine Flasche oder einen Gegenstand mit brennbarer Flüssigkeit. 

Was der Mann mit den brennbaren Gegenständen vorhatte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Anwohnerinnen und Anwohner hatten den 38-Jährigen laut den Angaben des Polizeisprechers beobachtet, wie er mit einer Schusswaffe an einem Fenster stand, und daraufhin die Polizei alarmiert. Er soll auch Schüsse in die Luft abgefeuert haben. Laut dem Sprecher stellte die Polizei mehrere Luftdruckwaffen, aber keine scharfen Schusswaffen sicher. 

Spezialkräfte nahmen den Mann am Freitag nach mehreren Stunden widerstandslos fest. Der 38-Jährige sei der Polizei bereits bekannt gewesen. Nähere Angaben dazu machte der Polizeisprecher nicht.

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