Unfall

Mopedfahrer stößt gegen zwei Autos - schwer verletzt

Ein Jugendlicher ist in Biberach auf einem Moped unterwegs. Dann erfasst ihn ein Auto - und der Junge wird über die Motorhaube geschleudert.

In Biberach kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen Auto und Kleinkraftrad. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
In Biberach kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen Auto und Kleinkraftrad. (Symbolbild)

Biberach (dpa/lsw) - Ein jugendlicher Mopedfahrer ist in Biberach mit zwei Autos zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 16-Jährige über die Motorhaube eines Wagens geschleudert und prallte danach noch gegen ein stehendes Auto. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Autofahrerin am Samstagabend von der Straße auf einen Kundenparkplatz abbiegen wollen. Dabei übersah sie wohl den Jugendlichen, der ihr auf einem motorisierten Zweirad entgegenkam. Ermittelt werden müsse, ob dieser auf der Straße oder auf dem Rad- und Fußweg gefahren sei.

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