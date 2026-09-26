16-Jähriger bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt
Ein Jugendlicher ist mit einem Leichtkraftrad im Landkreis Esslingen unterwegs. Es kommt zu einem Unfall mit einem Auto - und der 16-Jährige wird auf die Motorhaube geschleudert.
Neckartenzlingen (dpa/lsw) - Ein 16-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß in Neckartenzlingen (Landkreis Esslingen) schwer verletzt worden. Der Jugendliche war auf einem Leichtkraftrad auf der Bundesstraße 312 unterwegs, als er mit einem Auto kollidierte, wie die Polizei mitteilte. Er wurde auf die Motorhaube des Wagens geschleudert. Der Rettungsdienst brachte ihn nach dem Unfall am Freitagabend in eine Klinik. Die 68 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.