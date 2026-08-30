Rentner missachtet Vorfahrt

Radfahrerin über Motorhaube geschleudert – schwer verletzt

Ein 84-jähriger Autofahrer nimmt einer Radfahrerin die Vorfahrt. Die 58-Jährige wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eine Radfahrerin wurde bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Eine Radfahrerin wurde bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Eine Radfahrerin ist in Reutlingen von einem Auto erfasst und über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert worden. Die 58-Jährige sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer habe ihr die Vorfahrt genommen. 

Frau trug keinen Helm

Nach Angaben der Polizei wollte der 84-Jährige am Freitagabend nach links abbiegen. Dabei missachtete er demnach den Vorrang der entgegenkommenden Radfahrerin, die auf einem Fahrradschutzstreifen unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Laut Polizei trug die Radfahrerin keinen Helm. Sie wurde nach notärztlicher Versorgung mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der 84-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrer missachtet Vorfahrt: Rollerfahrer schwer verletzt
Unfälle

Autofahrer missachtet Vorfahrt: Rollerfahrer schwer verletzt

In Ludwigsau kommt es zu einem Unfall: Ein Auto prallt mit einem Roller zusammen. Einer der Fahrer hatte sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten.

14.05.2026

Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Zwei Schwerverletzte
Unfall

Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Zwei Schwerverletzte

Schwerer Unfall in Reutlingen: Zwei Frauen stoßen mit ihrem Auto mit einem Lastwagen zusammen und werden schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

23.11.2025

Verkehr

Autofahrer missachtet Vorfahrt: Radfahrerin schwer verletzt

An einer Kreuzung in Kassel stoßen ein Auto und eine Fahrradfahrerin zusammen. Die Frau wird schwer verletzt - nach Angaben der Polizei hatte sie Vorfahrt.

16.04.2024

Vorfahrt missachtet: 17-jährige Radfahrerin leicht verletzt
Polizeimeldungen

Vorfahrt missachtet: 17-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Die junge Frau prallte bei ihrem Unfall in Weinheim zuerst auf die Motorhaube der Audi-Fahrerin und landete dann aus dem Asphalt.

06.09.2023

Vorfahrt missachtet: Radfahrerin in Hirschberg leicht verletzt
Polizei

Vorfahrt missachtet: Radfahrerin in Hirschberg leicht verletzt

Die 29-Jährige war am Mittwochmorgen auf dem Lörscher Weg unterwegs, als sie einem BMW-Fahrer die Vorfahrt nahm. Bei der Kollision stürzte die Frau zu Boden.

24.08.2023