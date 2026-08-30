Radfahrerin über Motorhaube geschleudert – schwer verletzt
Ein 84-jähriger Autofahrer nimmt einer Radfahrerin die Vorfahrt. Die 58-Jährige wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Reutlingen (dpa/lsw) - Eine Radfahrerin ist in Reutlingen von einem Auto erfasst und über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert worden. Die 58-Jährige sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer habe ihr die Vorfahrt genommen.
Frau trug keinen Helm
Nach Angaben der Polizei wollte der 84-Jährige am Freitagabend nach links abbiegen. Dabei missachtete er demnach den Vorrang der entgegenkommenden Radfahrerin, die auf einem Fahrradschutzstreifen unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß.
Laut Polizei trug die Radfahrerin keinen Helm. Sie wurde nach notärztlicher Versorgung mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der 84-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.