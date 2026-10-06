Knapp 30 Jahre später

Mord am «Bierkönig»-Gründer Thema bei TV-Sendung

Fast 30 Jahre nach dem Mord an Manfred Meisel, dem «Bierkönig»-Gründer auf Mallorca, hofft die Polizei auf entscheidende Hinweise. Die TV-Sendung «Aktenzeichen XY… International» greift den Fall auf.

Die Sendung wird am Dienstagabend von Rudi Cerne moderiert. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Sendung wird am Dienstagabend von Rudi Cerne moderiert. (Archivbild)

München/Frankfurt (dpa) - Der seit fast 30 Jahren ungeklärte Mord an Manfred Meisel, dem Gründer des «Bierkönigs» auf Mallorca, beschäftigt die ZDF-Fahndungssendung «Aktenzeichen XY... International». Die von Rudi Cerne moderierte Ausgabe läuft am Mittwoch um 20.15 Uhr, wie der Sender mitteilte. Die Polizei hofft auf entscheidende Zeugenhinweise - gut drei Jahrzehnte nach der Tat.

Meisel, sein achtjähriger Sohn Patrick und die Tierpflegerin Claudia Leisten wurden in der Nacht zum 12. November 1997 auf Meisels Finca bei S'Aranjassa erschossen. Der oder die Täter gingen laut Mitteilung professionell und offenbar gezielt vor. Als mögliches Motiv gelten Rivalitäten um Meisels wertvolle Vogelzucht. Auch Verbindungen zur organisierten Kriminalität sind denkbar. 

Nun wird in Deutschland ermittelt

Die Ermittlungen blieben bislang erfolglos, wie aus der Mitteilung zur Sendung hervorgeht. In Spanien ist der Fall demnach inzwischen verjährt.

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Weil Meisel deutscher Staatsbürger war und vor seinem Wegzug nach Mallorca in Frankfurt am Main gemeldet war, war die Staatsanwaltschaft dort «seit der Tat parallel zu der spanischen Mordkommission mit den Ermittlungen betraut», wie diese auf Anfrage mitteilte. Die Staatsanwaltschaft in der hessischen Metropole ermittelt dementsprechend weiter.

Wer tötete zwei Babys?

Weitere Fälle in der Sendung betreffen unter anderem zwei im Abstand von 16 Monaten tot aufgefundene Neugeborene, die laut DNA-Test Brüder sind. Die Ermittlungen führen von Deutschland nach Tschechien. Zudem geht es um einen vermissten 19-jährigen Niederländer, dessen Spur sich in Frankreich verliert.

Die Sendung wird im ZDF und zeitgleich auch im Schweizer Rundfunk sowie live auf dem YouTube-Kanal «ZDF True Crime» übertragen. Anschließend ist sie 30 Tage im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.

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