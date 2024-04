Mord vor 40 Jahren: Suche nach Zeugen bei «Aktenzeichen XY»

Idstein (dpa/lhe) - Nach der Ermordung eines Jungen vor 40 Jahren in Idstein suchen die Ermittlungsbehörden auch mithilfe der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...ungelöst» nach möglichen Zeugen. Zudem würden Fahndungsplakate sowie -flyer ausgehängt und verteilt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Wiesbaden am Mittwoch mit. Der 13 Jahre alte Junge war am frühen Abend des 5. Juli 1984 durch mehrere Messerstiche an einer Kreisstraße im Stadtteil Ehrenbach getötet worden. Am Tatort wurde ein schnell wegfahrendes Auto beobachtet. Die Tat ist bis heute ungeklärt.