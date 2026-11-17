Mordanklage gegen 33-Jährigen nach tödlichem Autorennen
Mit rund 150 km/h soll ein 33-Jähriger durch eine 50er-Zone gerast sein und einen Fußgänger tödlich erfasst haben. Die Staatsanwaltschaft hat ihn nun wegen Mordes angeklagt.
Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen, bei dem ein Fußgänger ums Leben kam, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt einen 33 Jahre alten Mann wegen Mordes angeklagt. Ihm werde vorgeworfen, am späten Abend des 26. Januar 2026 in Frankfurt am Main mit einem weiteren, bislang unbekannten Fahrer ein illegales Autorennen gefahren zu sein.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er in einer dortigen 50er-Zone sein hochmotorisiertes Fahrzeug auf rund 150 Kilometer pro Stunde beschleunigt und dann den 58-jährigen Mann erfasst haben, der gerade die Straße überquerte. Wegen der hohen Geschwindigkeit habe der 33-Jährige nicht mehr rechtzeitig abbremsen können. Der Fußgänger sei aufgrund seiner massiven Verletzungen noch an der Unfallstelle gestorben, so die Staatsanwaltschaft.
Ende März dieses Jahres sei nach längeren Ermittlungen sowie einer Unfallrekonstruktion durch einen Sachverständigen ein Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen den 33-Jährigen erlassen worden. Er befinde sich derzeit in Untersuchungshaft. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens soll nun das Landgericht Frankfurt am Main entscheiden.