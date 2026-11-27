Motorrad-Raser postet Videos – vorläufig festgenommen
Mehrere Tausend Menschen folgen den Social-Media-Profilen eines Darmstädter Motorradfahrers. Schließlich machen Internetnutzer die Polizei auf die Posts aufmerksam.
Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Motorrad-Raser aus Darmstadt hat Videos seiner verbotenen Fahrten im Internet veröffentlicht und so die Polizei auf seine Spur gebracht. Der 36-Jährige sei am Donnerstagmorgen vorläufig festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Es bestehe der Verdacht auf Nötigungen sowie Gefährdungen im Straßenverkehr und verbotene Kraftfahrzeugrennen.
So soll er im Rahmen eines verbotenen Rennens bei erlaubtem Tempo 70 über 170 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren sein. Zeugen hatten sich an die Polizei gewandt und auf die entsprechenden Social-Media-Profile des Mannes mit mehreren Tausend Followern hingewiesen.