Motorrad und Auto zusammengestoßen - Hubschrauber im Einsatz
In Mannheim stoßen ein Auto und ein Motorrad zusammen. Noch ist vieles unklar.
Mannheim (dpa) - Ein Motorrad ist mit einem Auto in Mannheim zusammengestoßen. Die Polizei spricht von einem «schweren Verkehrsunfall». Derzeit seien Rettungsdienst sowie mehrere Beamte im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber soll an der Unfallstelle gelandet sein.
Zur Anzahl der Verletzten und der Schwere der Verletzungen machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben. Ebenso blieb der genaue Unfallhergang zunächst unklar.