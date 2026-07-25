Verkehr

Motorrad und Auto zusammengestoßen - Hubschrauber im Einsatz

In Mannheim stoßen ein Auto und ein Motorrad zusammen. Noch ist vieles unklar.

Ein Rettungshubschrauber ist auf dem Weg zur Einsatzstelle. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein Rettungshubschrauber ist auf dem Weg zur Einsatzstelle. (Symbolbild)

Mannheim (dpa) - Ein Motorrad ist mit einem Auto in Mannheim zusammengestoßen. Die Polizei spricht von einem «schweren Verkehrsunfall». Derzeit seien Rettungsdienst sowie mehrere Beamte im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber soll an der Unfallstelle gelandet sein. 

Zur Anzahl der Verletzten und der Schwere der Verletzungen machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben. Ebenso blieb der genaue Unfallhergang zunächst unklar.

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