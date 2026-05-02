Unfälle

Motorradfahrer auf Autodach geschleudert - schwer verletzt

Ein Autofahrer aus Belgien übersieht das Motorrad beim Linksabbiegen. Der 60-jährige Biker wird schwer verletzt.

Der Fahrer wird in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Der Fahrer wird in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist auf der A3 auf ein Autodach geschleudert und schwer verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen berichtete, ereignete sich der Unfall am Maifeiertag an der Ausfahrt Seligenstadt. 

Ein Autofahrer aus Belgien wollte nach der Abfahrt nach links in Richtung Rodgau (Kreis Offenbach) abbiegen, so die Polizei. Dabei übersah er das entgegenkommende Motorrad. Durch den Zusammenstoß wurde der 60-jährige Fahrer des Motorrads auf das Fahrzeugdach geschleudert. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. 

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Nach etwa einer Stunde konnte die Sperrung der Straße wieder aufgehoben werden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer bei Unfall in Bad Dürrheim schwer verletzt
Unfälle

Motorradfahrer bei Unfall in Bad Dürrheim schwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Motorradfahrer – es kommt zum Zusammenstoß. Der Biker wird auf die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert.

12.04.2026

Unfall beim Linksabbiegen: Motorradfahrer schwer verletzt
Gutachter hinzugezogen

Unfall beim Linksabbiegen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer will links abbiegen, dann kommt es zum Crash: Ein Motorradfahrer wird im Landkreis Limburg-Weilburg schwer verletzt.

06.03.2026

Autofahrer übersieht Motorrad beim Abbiegen - zwei Verletzte
Landkreis Rastatt

Autofahrer übersieht Motorrad beim Abbiegen - zwei Verletzte

Folgenschwerer Unfall: Nahe Iffezheim kollidiert ein Auto mit einem Motorrad. Zwei Frauen kommen ins Krankenhaus.

09.06.2025

Autofahrer übersieht Motorrad - zwei Verletzte
Notfall

Autofahrer übersieht Motorrad - zwei Verletzte

Dramatischer Unfall mit glimpflichem Ausgang: Ein 81-jähriger Autofahrer übersieht ein entgegenkommendes Motorrad. Nach dem Zusammenstoß fliegt der Zweiradfahrer über den Pkw.

20.03.2025

Motorradfahrer wird auf A5 auf Autodach geschleudert
Unfall auf Autobahn

Motorradfahrer wird auf A5 auf Autodach geschleudert

Kurz vor der Anschlussstelle Alsfeld-Ost stockt der Verkehr und ein Autofahrer bremst. Der Motorradfahrer hinter ihm merkt das zu spät - und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

04.07.2024