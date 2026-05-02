Motorradfahrer auf Autodach geschleudert - schwer verletzt

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist auf der A3 auf ein Autodach geschleudert und schwer verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen berichtete, ereignete sich der Unfall am Maifeiertag an der Ausfahrt Seligenstadt.

Ein Autofahrer aus Belgien wollte nach der Abfahrt nach links in Richtung Rodgau (Kreis Offenbach) abbiegen, so die Polizei. Dabei übersah er das entgegenkommende Motorrad. Durch den Zusammenstoß wurde der 60-jährige Fahrer des Motorrads auf das Fahrzeugdach geschleudert. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Nach etwa einer Stunde konnte die Sperrung der Straße wieder aufgehoben werden.