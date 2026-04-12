Unfälle

Motorradfahrer bei Unfall in Bad Dürrheim schwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Motorradfahrer – es kommt zum Zusammenstoß. Der Biker wird auf die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert.

Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer schwer verletzt in ein Klinikum. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer schwer verletzt in ein Klinikum. (Symbolbild)

Bad Dürrheim (dpa/lsw) - Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bad Dürrheim im Schwarzwald-Baar-Kreis schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach hatte ein 20 Jahre alter Autofahrer den Motorradfahrer am Samstag beim Linksabbiegen übersehen. Laut Polizei prallte der Motorradfahrer gegen die Vorderseite des Autos, wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und anschließend auf die Fahrbahn geworfen. 

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro, hieß es. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

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