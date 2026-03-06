Unfall beim Linksabbiegen: Motorradfahrer schwer verletzt
Ein Autofahrer will links abbiegen, dann kommt es zum Crash: Ein Motorradfahrer wird im Landkreis Limburg-Weilburg schwer verletzt.
Limburg (dpa/lhe) - Auf einer Kreisstraße im Landkreis Limburg-Weilburg ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Autofahrer den Motorradfahrer beim Linksabbiegen. Um den Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die K521 bei Limburg blieb am Donnerstagnachmittag im Bereich des Unfallorts für mehrere Stunden teils voll gesperrt.