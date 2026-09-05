Motorradfahrer bei Baden-Baden tödlich verunglückt
Schwerer Unfall, Rettungshubschrauber im Einsatz, Vollsperrung auf der Bundesstraße. Für einen 58-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.
Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 500 bei Baden-Baden tödlich verunglückt. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.
Demnach geriet der Motorradfahrer am Nachmittag auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Auto zusammen. Wieso der Mann die Kontrolle über seine Maschine verlor, ist noch unklar.
Der 58 Jahre alte Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B500 blieb für die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.