Motorradfahrer bei Unfall im Landkreis Fulda schwer verletzt
Ein junger Motorradfahrer kommt im Landkreis Fulda aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der 21-Jährige erleidet schwere Verletzungen.
Burghaun (dpa/lhe) - Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Burghaun (Landkreis Fulda) schwer verletzt worden. Der Mann kam am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte.
In einer Rechtskurve prallte der Motorradfahrer gegen eine Leitplanke. Das Motorrad stürzte und rutschte über die Fahrbahn, bevor es beschädigt an der Leitplanke liegen blieb. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand nach Polizeiangaben ein Totalschaden in Höhe von rund 2500 Euro.