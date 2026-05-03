Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Böblingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist in Böblingen mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 27-Jährige wollte in einen Parkplatz einbiegen und war nach ersten Erkenntnissen zu schnell unterwegs. Dabei stieß er mit der rechten hinteren Seite eines Autos zusammen und wurde vom Motorrad geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer kam auf dem Asphalt auf und wurde schwer verletzt.