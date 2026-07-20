Motorradfahrer fährt gegen Auto – Schwerverletzter auf A7
Ein Motorradfahrer übersieht auf der Autobahn ein Bremsmanöver - seine Maschine stößt mit einem Auto zusammen. Der 58-Jährige wird schwer verletzt und auch eine Beifahrerin erleidet Verletzungen.
Fichtenau (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist mit seiner Maschine bei Fichtenau (Landkreis Schwäbisch Hall) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 58-Jährige habe auf der Autobahn 7 in Richtung Würzburg am Freitag zu spät erkannt, dass die Fahrerin vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf fuhr er auf das Auto der 23-Jährigen auf.
Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik. Eine 24-jährige Beifahrerin im Auto wurde den Angaben nach leicht verletzt.