Unfall

Motorradfahrer fährt gegen Auto – Schwerverletzter auf A7

Ein Motorradfahrer übersieht auf der Autobahn ein Bremsmanöver - seine Maschine stößt mit einem Auto zusammen. Der 58-Jährige wird schwer verletzt und auch eine Beifahrerin erleidet Verletzungen.

Nach einem Unfall kam ein 58 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Nach einem Unfall kam ein 58 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt in eine Klinik. (Symbolbild)

Fichtenau (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist mit seiner Maschine bei Fichtenau (Landkreis Schwäbisch Hall) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 58-Jährige habe auf der Autobahn 7 in Richtung Würzburg am Freitag zu spät erkannt, dass die Fahrerin vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf fuhr er auf das Auto der 23-Jährigen auf.

Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik. Eine 24-jährige Beifahrerin im Auto wurde den Angaben nach leicht verletzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Opel-Fahrerin übersieht Kind - Achtjähriger verletzt
Beim Rückwärtsfahren

Heidelberg: Opel-Fahrerin übersieht Kind - Achtjähriger verletzt

Eine Opel-Fahrerin hat am Donnerstagmorgen einen achtjährigen Fahrradfahrer beim Rückwärtsfahren übersehen. Der Junge stürzte und verletzte sich.

19.12.2025

Auto erfasst Motorradfahrer - Biker schwer verletzt
Schwerer Unfall

Auto erfasst Motorradfahrer - Biker schwer verletzt

Ein Wagen biegt in ein Grundstück ein, doch der Fahrer übersieht nach Polizei-Angaben ein entgegenkommendes Motorrad.

27.04.2025

Heidelberg: Fahrer übersieht Auto beim Spurwechsel - drei Verletzte
Notfall

Heidelberg: Fahrer übersieht Auto beim Spurwechsel - drei Verletzte

Ein 52-Jähriger übersieht auf der Autobahn 5 bei Heidelberg ein anderes Auto. Für drei Menschen endet der Donnerstagabend deshalb im Krankenhaus.

21.03.2025

Motorradfahrer nach Unfall bei Sinzheim schwer verletzt
Zusammenstoß mit Auto

Motorradfahrer nach Unfall bei Sinzheim schwer verletzt

Ein Motorradfahrer stößt mit einem Auto zusammen, die Maschine gerät in Brand. Der Mann erleidet lebensgefährliche Verletzungen.

08.03.2025

Verkehrsunfall

51-Jährige übersieht beim Überholen Auto - schwer verletzt

05.04.2024