Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist in Südhessen gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 23-Jährige sei am Samstag auf der B54 bei Aarbergen (Rheingau-Taunus-Kreis) in einer Kurve zu Fall gekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik.