Motorradfahrer kollidiert mit Verkehrsschild und stirbt
Der 32-Jährige verliert im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald die Kontrolle über sein Motorrad. Trotz Rettungsmaßnahmen stirbt er noch an der Unfallstelle.
Lenzkirch (dpa/lsw) - Ein 32-jähriger Motorradfahrer ist bei Lenzkirch (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit einem Verkehrsschild kollidiert und tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben erlitt der Mann bei dem Unfall schwere Verletzungen und starb trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.
Demnach verlor der 32-Jährige am Sonntag aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einem Verkehrsschild am Fahrbahnrand. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.