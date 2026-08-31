Unfälle

Motorradfahrer kollidiert mit Verkehrsschild und stirbt

Der 32-Jährige verliert im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald die Kontrolle über sein Motorrad. Trotz Rettungsmaßnahmen stirbt er noch an der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Lenzkirch (dpa/lsw) - Ein 32-jähriger Motorradfahrer ist bei Lenzkirch (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit einem Verkehrsschild kollidiert und tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben erlitt der Mann bei dem Unfall schwere Verletzungen und starb trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. 

Demnach verlor der 32-Jährige am Sonntag aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einem Verkehrsschild am Fahrbahnrand. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer kollidiert mit Lkw und stirbt
Unfall bei Zwiefalten

Motorradfahrer kollidiert mit Lkw und stirbt

Nach einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Lkw bei Zwiefalten werden Zeugen vor Ort betreut. Die Staatsanwaltschaft ordnet ein Gutachten an.

08.05.2026

Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Überholversuch
Tragisches Unglück

Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Überholversuch

Ein schlimmes Ende nimmt ein Unfall im Hochschwarzwald. Ein Mann verliert die Kontrolle über sein Motorrad.

06.04.2025

Motorradfahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus
Kollision mit Hauswand

Motorradfahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Ein Mann kommt mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und fährt gegen eine Hauswand. Der Unfall endet für ihn tödlich.

01.04.2025

Unfälle

Motorradfahrer kommt von Straße ab und stirbt

08.05.2023

Breisgau-Hochschwarzwald

Auto kollidiert mit Motorrad: 63-Jähriger stirbt

18.04.2023