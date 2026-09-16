Nach Unfall

Motorradfahrer lässt schwer verletzte Jugendliche zurück

Eine 15-Jährige wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad eingeklemmt und schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam und was die Polizei jetzt ermittelt.

Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte 15-Jährige laut Polizei ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte 15-Jährige laut Polizei ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer hat nach einem Unfall eine schwer verletzte Jugendliche zurückgelassen. Wie die Polizei mitteilte, bog der Unbekannte in eine Straße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ab, die die 15-Jährige gerade zu Fuß überquerte. Er habe abgebremst und die Kontrolle über das Motorrad verloren. Der Fahrer stürzte am Dienstag vom Motorrad, das gegen die 15-Jährige prallte. 

Die Jugendliche wurde unter dem Motorrad eingeklemmt. Sie habe sich nicht selbst befreien können. Der gestürzte Fahrer hob sein Motorrad auf und fuhr damit davon, wie die Polizei weiter mitteilte. Die 15-Jährige habe um Hilfe geschrien, woraufhin eine Passantin sie zu Freunden gebracht habe. Diese hätten die Polizei gerufen. Die Jugendliche wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

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