Zwei Verletzte bei Unfall von Kastenwagen und Motorrad

Fulda (dpa) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kastenwagen und einem Motorrad sind in Osthessen zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in Fulda am Dienstag berichtete, ereignete sich der Unfall am Montag in Poppenhausen in der Nähe der Wasserkuppe. Auf dem Motorrad saßen ein 58-Jähriger und eine 50-Jährige aus dem Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen. Den Kastenwagen fuhr ein 32-Jähriger aus dem Kreis Schmalkalden-Meiningen im Thüringen.