Mannheim: Motorrad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Mannheim. Ein Motorradfahrer ist auf der Friedrich-Ebert-Straße in Mannheim einem Pkw ins Heck gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Auffahrunfall am Donnerstagmittag auf Höhe der Hochuferstraße. Der Motorradfahrer musste anschließend von einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Friedrich-Ebert-Straße musste in Fahrtrichtung Innenstadt bis etwa 12 Uhr voll gesperrt werden. (heh)