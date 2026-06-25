Unfall auf Kreisstraße

Motorradfahrer nach Kollision mit Auto gestorben

Ein 58-jähriger Motorradfahrer stirbt, als er einen Pritschenwagen überholen will. Wie es bisherigen Erkenntnissen zufolge zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter bei Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) gestorben. Der 23-jährige Fahrer des Pritschenwagens habe nach ersten Erkenntnissen rangiert und wollte von der Straße nach links abbiegen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 58-jährige Motorradfahrer habe zur gleichen Zeit den Pritschenwagen überholen wollen. 

Dabei erfasste das Baufahrzeug das Motorrad seitlich. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein 36-Jähriger, der ebenfalls auf dem Motorrad saß, wurde leicht verletzt. Der 23-jährige Kleintransporterfahrer erlitt einen Schock. 

Die betroffene Kreisstraße 8258 war wegen des Unfalls voll gesperrt. Die Sperrung werde laut Sprecherin noch bis in den Abend andauern. Umleitungen seien eingerichtet.

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