Motorradfahrer nach Kollision mit Auto gestorben
Ein 58-jähriger Motorradfahrer stirbt, als er einen Pritschenwagen überholen will. Wie es bisherigen Erkenntnissen zufolge zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam.
Bad Saulgau (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter bei Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) gestorben. Der 23-jährige Fahrer des Pritschenwagens habe nach ersten Erkenntnissen rangiert und wollte von der Straße nach links abbiegen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 58-jährige Motorradfahrer habe zur gleichen Zeit den Pritschenwagen überholen wollen.
Dabei erfasste das Baufahrzeug das Motorrad seitlich. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein 36-Jähriger, der ebenfalls auf dem Motorrad saß, wurde leicht verletzt. Der 23-jährige Kleintransporterfahrer erlitt einen Schock.
Die betroffene Kreisstraße 8258 war wegen des Unfalls voll gesperrt. Die Sperrung werde laut Sprecherin noch bis in den Abend andauern. Umleitungen seien eingerichtet.