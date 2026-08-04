Motorradfahrer nach Unfall in tiefen Graben geschleudert
Nach einem Unfall können Ersthelfer einen verletzten Motorradfahrer zunächst nicht finden. Die Feuerwehr findet ihn in einem tiefen Graben.
Mulfingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in einen drei Meter tiefen Graben geschleudert und schwer verletzt worden. Ersthelfer fanden ihn zunächst nicht, erst die Feuerwehr konnte ihn aufgrund seiner Hilferufe orten und schließlich bergen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestehe nicht.
Der 38 Jahre alte Motorradfahrer war bei einem missglückten Überholmanöver nahe Mulfingen (Hohenlohekreis) mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann habe beim Überholen mehrerer Autos wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs einscheren müssen, hieß es. Dabei touchierte er ein Auto und verlor die Kontrolle über seine Maschine.