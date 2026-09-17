Kollision

Motorradfahrer prallt gegen Pferd und verletzt sich

Ein Versuch einem Pferd auszuweichen misslingt. Ein 32-Jähriger stürzt. Nun soll geklärt werden, wie es dazu kommen konnte.

Motorradfahrer kann Pferd nicht ausweichen. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Motorradfahrer kann Pferd nicht ausweichen. (Archivbild)

Modautal (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag auf einer Landstraße bei Modautal (Kreis Darmstadt-Dieburg) mit einem Pferd kollidiert und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe das Tier auf der Straße gestanden, teilte die Polizei mit. Der 32-jährige Motorradfahrer stieß mit dem Pferd zusammen und stürzte. Auch das Tier wurde verletzt. Die Polizei versucht zu klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte und sucht Zeugen.

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