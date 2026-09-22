Ermittlungen laufen

Motorradfahrer rasen mit mehr als 200 km/h über Bundesstraße

Nach riskanter Flucht vor der Polizei durchsuchen Einsatzkräfte die Wohnungen zweier Männer. Der Verdacht: ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen im Landkreis Freudenstadt.

Nach den Ermittlungen wurden nun die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Nach den Ermittlungen wurden nun die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. (Symbolbild)

Freudenstadt/Bad Wildbad (dpa/lsw) -   Nach einer Fahrt mit Geschwindigkeiten von teils mehr als 200 Kilometern pro Stunde auf einer Bundesstraße bei Seewald (Landkreis Freudenstadt) hat die Polizei die Wohnungen von zwei Motorradfahrern durchsucht. Die beiden Männer im Alter von 20 und 55 Jahren erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wie die Polizei mitteilte.

Die Biker waren den Beamten bereits Anfang September auf der B294 in Richtung Seewald aufgefallen. Als Polizisten das Duo kontrollieren wollten, bremsten die Fahrer abrupt ab, wendeten auf der Fahrbahn und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung, wie es in der Mitteilung hieß.

Polizei musste Verfolgungsfahrt abbrechen

Ein Motorrad konnte während der anschließenden Fahndung entdeckt werden, entzog sich jedoch erneut der Kontrolle. Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des Beschuldigten brach die Polizei die Verfolgungsfahrt nach eigenen Angaben ab, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach Ermittlungen der Polizei durchsuchten Einsatzkräfte nun die Wohnungen der Tatverdächtigen. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Blitzerfoto entlarvt Verdächtigen nach riskanter Flucht
Kriminalität

Blitzerfoto entlarvt Verdächtigen nach riskanter Flucht

Ein Blitzerfoto führt die Ermittler zum Tatverdächtigen: Nach einer wilden Flucht vor einer Kontrolle sitzt ein 19-Jähriger jetzt in U-Haft. Er soll zwei Polizisten in Gefahr gebracht haben.

01.09.2026

Polizei geht gegen Drogenhandel vor - Flucht aus dem Fenster
Ermittlungen laufen

Polizei geht gegen Drogenhandel vor - Flucht aus dem Fenster

Mehr als 300 Einsatzkräfte durchsuchen Objekte in drei Bundesländern. Neun Verdächtige werden vorläufig festgenommen – die Ermittler finden Rauschgift, Autos und Gold.

13.05.2026

Bitcoin-Erbe unterschlagen? Verdacht auf Steuerhinterziehung
Kriminalität

Bitcoin-Erbe unterschlagen? Verdacht auf Steuerhinterziehung

Krypto-Erbe verschwunden, Ermittler durchsuchen Wohnungen: Wie drei Verdächtige angeblich Millionen verschleierten – und was die Ermittler jetzt alles sichergestellt haben.

25.03.2026

650 Einsatzkräfte durchsuchen Wohnungen wegen Sozialbetrugs
Durchsuchungen

650 Einsatzkräfte durchsuchen Wohnungen wegen Sozialbetrugs

Mehr als 400.000 Euro Bargeld, Luxusautos und Motorräder: Hessische Behörden gehen gezielt gegen Betrug mit Sozialleistungen vor. Weitere Kontrollen sind bereits angekündigt.

26.02.2026

Mehr als 30 Beamte durchsuchen Wohnungen in Frankfurt
Kriminalität

Mehr als 30 Beamte durchsuchen Wohnungen in Frankfurt

Bei Durchsuchungen in Frankfurt sichern Ermittler Bargeld und Handys: Es geht um Steuerhinterziehung und Sozialleistungsbetrug in einem nach Angaben clanähnlichen Familienverband.

10.12.2025