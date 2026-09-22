Motorradfahrer rasen mit mehr als 200 km/h über Bundesstraße
Nach riskanter Flucht vor der Polizei durchsuchen Einsatzkräfte die Wohnungen zweier Männer. Der Verdacht: ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen im Landkreis Freudenstadt.
Freudenstadt/Bad Wildbad (dpa/lsw) - Nach einer Fahrt mit Geschwindigkeiten von teils mehr als 200 Kilometern pro Stunde auf einer Bundesstraße bei Seewald (Landkreis Freudenstadt) hat die Polizei die Wohnungen von zwei Motorradfahrern durchsucht. Die beiden Männer im Alter von 20 und 55 Jahren erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wie die Polizei mitteilte.
Die Biker waren den Beamten bereits Anfang September auf der B294 in Richtung Seewald aufgefallen. Als Polizisten das Duo kontrollieren wollten, bremsten die Fahrer abrupt ab, wendeten auf der Fahrbahn und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung, wie es in der Mitteilung hieß.
Polizei musste Verfolgungsfahrt abbrechen
Ein Motorrad konnte während der anschließenden Fahndung entdeckt werden, entzog sich jedoch erneut der Kontrolle. Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des Beschuldigten brach die Polizei die Verfolgungsfahrt nach eigenen Angaben ab, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.
Nach Ermittlungen der Polizei durchsuchten Einsatzkräfte nun die Wohnungen der Tatverdächtigen. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.