Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto
Plötzlich gerät der Mann mit seiner Maschine auf die Gegenspur. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Die vier Insassen im Auto werden verletzt. Was ist passiert?
Bernau im Schwarzwald (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Waldshut ums Leben gekommen. Der 59-Jährige geriet am Samstagnachmittag bei Bernau im Schwarzwald aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenspur und stieß mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.
Die vier Insassen des Autos wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war mehrere Stunden voll gesperrt. Zur Unfallursache ermittelt die Verkehrspolizei.