Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto

Bernau im Schwarzwald (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Waldshut ums Leben gekommen. Der 59-Jährige geriet am Samstagnachmittag bei Bernau im Schwarzwald aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenspur und stieß mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.