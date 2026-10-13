Tödlicher Verkehrsunfall

Motorradfahrer stirbt bei Überholmanöver

Beim Überholen eines Lastwagens übersieht ein Motorradfahrer ein entgegenkommendes Auto. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kam.

Der 29-jährige Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der 29-jährige Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Weißenhorn (dpa/lby) - Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2019 zwischen Weißenhorn und Roggenburg (Landkreis Neu-Ulm) ums Leben gekommen. Der Biker hatte am Montag beim Überholen eines Lkw das entgegenkommende Auto eines 62-Jährigen übersehen, wie die Polizei mitteilte. 

Durch die Kollision wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Der 62-jährige Autofahrer erlitt demnach schwere Verletzungen; drei weitere Beteiligte wurden leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer, den der Motorradfahrer überholen wollte, entfernte sich nach dem Unfall von der Einsatzstelle. Der 46-Jährige konnte jedoch nach Angaben der Polizei später ermittelt werden.

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