Tödliche Verletzungen Motorradfahrer stirbt bei Unfall Ein Mann überholt mit seinem Motorrad - der Vorgang hat für ihn schwerste Folgen. 11.08.2025 Der Mann war mit seinem Krad nach dem Überholen von der Fahrbahn abgekommen.