Tödliche Verletzungen

Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein Mann überholt mit seinem Motorrad - der Vorgang hat für ihn schwerste Folgen.

Der Mann war mit seinem Krad nach dem Überholen von der Fahrbahn abgekommen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Der Mann war mit seinem Krad nach dem Überholen von der Fahrbahn abgekommen. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer stirbt - Mitfahrerin schwer verletzt
Auf der Landstraße

Motorradfahrer stirbt - Mitfahrerin schwer verletzt

Beide Opfer stammen aus Aschaffenburg, der Unfall ereignete sich auf einer Landesstraße im Kreis Darmstadt-Dieburg. Es blieb nicht der einzige Motorreadunfall an diesem Tag.

05.07.2025

Motorradfahrer prallt gegen Linienbus und stirbt
Unfall

Motorradfahrer prallt gegen Linienbus und stirbt

Ein Motorradfahrer stürzt. Ihm kommt ein Linienbus entgegen. Die Polizei schildert nun Einzelheiten dieses Unfalls.

02.03.2025

Motorrad und Auto kollidieren - Mann stürzt und stirbt
Tragisches Unglück

Motorrad und Auto kollidieren - Mann stürzt und stirbt

Ein Motorradfahrer prallt im Landkreis Limburg-Weilburg mit einem Auto zusammen. Er stürzt und kommt dabei ums Leben.

26.08.2024

Zwei Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt
Verkehr

Zwei Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer verliert nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt in den Gegenverkehr. Dort kollidiert er mit einem entgegenkommenden Motorrad.

08.07.2024

Landkreis Ravensburg

Motorradfahrer fährt gegen Baum und stirbt

13.06.2023