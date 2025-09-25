Blaulicht

Heidelberg: Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Tiefgarage 

Ein 33-Jähriger verunglückte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er verstarb noch vor Ort.

(Symbolbild). Foto: Adobe Stock
(Symbolbild).
