Motorradfahrer stirbt im Vogelsberg
Ein junger Mann kommt in einer Kurve von der Fahrbahn ab und knallt in die Leitplanke. Dabei zieht er sich tödliche Verletzungen zu.
Schotten (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist im Vogelsberg auf einer Bundesstraße ums Leben gekommen. Der 22-Jährige aus Frankfurt sei in einer Rechtskurve auf der B276 bei Schotten-Eschenrod von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Der junge Mann sei dann seinen Verletzungen erlegen. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang herausfinden.