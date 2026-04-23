Unfall

Motorradfahrer stirbt im Vogelsberg

Ein junger Mann kommt in einer Kurve von der Fahrbahn ab und knallt in die Leitplanke. Dabei zieht er sich tödliche Verletzungen zu.

Mit voller Wucht prallte der Motorradfahrer laut Polizei in die Leitplanke. (Symbolfoto) Foto: Carsten Rehder/dpa
Mit voller Wucht prallte der Motorradfahrer laut Polizei in die Leitplanke. (Symbolfoto)

Schotten (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist im Vogelsberg auf einer Bundesstraße ums Leben gekommen. Der 22-Jährige aus Frankfurt sei in einer Rechtskurve auf der B276 bei Schotten-Eschenrod von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Der junge Mann sei dann seinen Verletzungen erlegen. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang herausfinden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
In Kurve auf die Gegenspur geraten - Motorradfahrer stirbt
Motorradunfall

In Kurve auf die Gegenspur geraten - Motorradfahrer stirbt

Auf der B312 verliert ein 25-Jähriger in der Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er prallt frontal mit einem Auto zusammen. Die Bilanz des Unfalls: ein Toter, zwei Verletzte.

12.04.2026

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und stirbt
Unfälle

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und stirbt

Ein Motorradfahrer verliert in einer Kurve die Kontrolle und stirbt noch am Unfallort. Ein Gutachter soll nun die genaue Ursache des Unfalls klären.

06.04.2026

Motorradfahrer stirbt nach Sturz in Kurve
Unfälle

Motorradfahrer stirbt nach Sturz in Kurve

Tödlicher Unfall im Taunus: Ein 26-Jähriger kommt mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

07.08.2025

Rheingau-Taunus-Kreis

Motorradfahrer prallt in Leitplanke: Schwer verletzt

24.09.2023

Unfall

Motorradfahrer stürzt in Kurve und stirbt

30.04.2023