Motorradfahrer verletzt – Angehöriger attackiert Autofahrer

Deizisau (dpa/lsw) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 bei Deizisau (Landkreis Esslingen) hat ein Angehöriger eines verletzten Motorradfahrers einen Autofahrer mit einem Kopfstoß niedergeschlagen. Anschließend soll er auch Polizisten beleidigt und bedroht haben, wie die Polizei mitteilte.

Zu dem Unfall war es am Samstagabend gekommen, als ein 48-Jähriger auf der B10 in Richtung Göppingen nach einem Überholmanöver trotz durchgezogener Linie die Spur wechselte und auf eine Überleitung abbog. Der 29-jährige Motorradfahrer konnte den Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit seiner Maschine gegen das Auto. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Die beiden Autoinsassen blieben unverletzt.

Während die Polizei den Unfall aufnahm, kam der Angehörige des Motorradfahrers hinzu und versetzte dem 48-jährigen Autofahrer unvermittelt einen Stoß gegen den Kopf. Der Mann ging verletzt zu Boden. Der Angreifer soll weiter auf ihn eingewirkt haben, bis die Beamten einschritten und ihn zurückdrängten. Dabei habe er die Polizisten beleidigt und bedroht. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen. Für die Unfallaufnahme war die B10 in Richtung Göppingen rund anderthalb Stunden gesperrt.