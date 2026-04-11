Motorradfahrer von Auto erfasst: Vorfahrt genommen?
Ein Motorradfahrer wird bei einem Unfall in Leutkirch schwer verletzt. Laut Polizei soll ein Autofahrer ihm die Vorfahrt genommen haben.
Leutkirch (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein Motorradfahrer im Allgäu schwer verletzt worden. Der Fahrer des Autos habe ersten Ermittlungen zufolge dem Biker die Vorfahrt genommen, sagte ein Polizeisprecher. Mit einem Rettungshubschrauber sollte der Schwerverletzte am Abend in ein Krankenhaus kommen. Auto und Motorrad waren an einer Kreuzung in Leutkirch zusammengestoßen, so die Polizei.