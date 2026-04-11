Unfall

Motorradfahrer von Auto erfasst: Vorfahrt genommen?

Ein Motorradfahrer wird bei einem Unfall in Leutkirch schwer verletzt. Laut Polizei soll ein Autofahrer ihm die Vorfahrt genommen haben.

Mit einem Rettungshubschrauber soll der Verletzte in ein Krankenhaus kommen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Mit einem Rettungshubschrauber soll der Verletzte in ein Krankenhaus kommen. (Symbolbild)

Leutkirch (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein Motorradfahrer im Allgäu schwer verletzt worden. Der Fahrer des Autos habe ersten Ermittlungen zufolge dem Biker die Vorfahrt genommen, sagte ein Polizeisprecher. Mit einem Rettungshubschrauber sollte der Schwerverletzte am Abend in ein Krankenhaus kommen. Auto und Motorrad waren an einer Kreuzung in Leutkirch zusammengestoßen, so die Polizei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heiligkreuzsteinach: Unfall zwischen Auto und Motorrad - 29-Jähriger verletzt
Wendemanöver

Heiligkreuzsteinach: Unfall zwischen Auto und Motorrad - 29-Jähriger verletzt

Ein Autofahrer will auf der K4118 bei Heiligkreuzsteinach wenden. Dabei stößt er mit einem Motorradfahrer zusammen.

19.03.2026

Senior nimmt Vorfahrt – Motorradfahrer schwer verletzt
Hubschrauber im Einsatz

Senior nimmt Vorfahrt – Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Senior möchte mit seinem Auto abbiegen. Doch dann kommt ein Motorrad, das Vorfahrt hat. Er sieht es nicht.

26.07.2025

Auto erfasst Motorradfahrer - Biker schwer verletzt
Schwerer Unfall

Auto erfasst Motorradfahrer - Biker schwer verletzt

Ein Wagen biegt in ein Grundstück ein, doch der Fahrer übersieht nach Polizei-Angaben ein entgegenkommendes Motorrad.

27.04.2025

Auto erfasst Motorrad: Fahrer schwer verletzt
Crash an Einmündung

Auto erfasst Motorrad: Fahrer schwer verletzt

Eine Autofahrerin übersieht ein Motorrad. Es kommt zum Zusammenstoß.

06.04.2025

Biker von Auto erfasst – lebensgefährlich verletzt
Vorfahrt missachtet

Biker von Auto erfasst – lebensgefährlich verletzt

Ein Auto und ein Motorrad nähern sich einer Kreuzung. Die Autofahrerin nimmt dem Biker den Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt - es kommt zum Unfall.

27.03.2025