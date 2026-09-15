Unfall in Südhessen

Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 20-Jährige ist auf ihrem Motorrad unterwegs. In einer Kurve stürzt sie und prallt in eine Leitplanke. Fuhr sie zu schnell?

Eine 20-Jährige wurde bei einem Motorradunfall schwer verletzt (Symbolbild). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Eine 20-Jährige wurde bei einem Motorradunfall schwer verletzt (Symbolbild).

Lindenfels (dpa/lhe) - Bei einem Motorradunfall in Lindenfels (Landkreis Bergstraße) ist eine 20-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau sei am Abend in einer Linkskurve auf der B47 aufgrund zu hoher Geschwindigkeit gestürzt und gegen eine Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Die Schwerverletzte wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war wegen des Unfalls gesperrt.

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