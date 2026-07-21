Motorradfahrerin stirbt bei Sturz
In einer Kurve stürzt eine junge Frau von ihrem Motorrad und prallt gegen eine Leitplanke. Der Unfall hat schwerwiegende Folgen.
Baden-Baden (dpa/lsw) - Eine Motorradfahrerin ist auf der B500 bei Baden-Baden gegen eine Leitplanke geprallt und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stürzte die 25-Jährige am Montag in einer Kurve von ihrer Maschine. Sie starb noch an der Unfallstelle. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Warum die 25-Jährige stürzte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.