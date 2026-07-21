Verkehr

Motorradfahrerin stirbt bei Sturz

In einer Kurve stürzt eine junge Frau von ihrem Motorrad und prallt gegen eine Leitplanke. Der Unfall hat schwerwiegende Folgen.

Auch ein Rettungshubschrauber flog zu dem Einsatzort. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Auch ein Rettungshubschrauber flog zu dem Einsatzort. (Symbolbild)

Baden-Baden (dpa/lsw) - Eine Motorradfahrerin ist auf der B500 bei Baden-Baden gegen eine Leitplanke geprallt und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stürzte die 25-Jährige am Montag in einer Kurve von ihrer Maschine. Sie starb noch an der Unfallstelle. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Warum die 25-Jährige stürzte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

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