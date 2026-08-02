Motto «Ewige Liebe»: Tausende feiern beim Herzberg-Festival

Breitenbach am Herzberg (dpa/lhe) - «Richtig gute Stimmung» und mehr als 10.000 Besucher auf dem Gelände: Auch am letzten Tag des Herzberg-Festivals in Osthessen ist am Sonntag nach Angaben der Organisatoren Party angesagt. Alles sei sehr entspannt, auch das Wetter spiele mit. Es sei sonnig und warm, aber nicht übermäßig heiß, berichtete Geschäftsführerin Katja Schmirler-Wortmann. «Wir hatten schon heißere Tage.»

Alles dreht sich um «Ewige Liebe»

Das viertägige Festival unter dem Motto «Eternal Love» («Ewige Liebe») im osthessischen Breitenbach am Herzberg habe diesmal mehr Besucherinnen und Besucher angezogen als im vergangenen Jahr, freute sie sich. Beim Ticketverkauf sei die Marke von 10.000 aber nicht geknackt worden.

An den vier Festival-Tagen traten auf fünf Bühnen rund 200 Künstler und Künstlerinnen unterschiedlicher Musikrichtungen auf. «Wir freuen uns vor allem, dass so viele junge Leute da sind», so die Festival-Geschäftsführerin. Insgesamt könne man auf dem Gelände des Herzberg-Festivals ein «generationenübergreifendes» Publikum beobachten. «Es sind auch viele Familien mit Kindern da», erzählte Schmirler-Wortmann.

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