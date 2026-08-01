Tausende Besucher feiern beim Herzberg-Festival

Breitenbach am Herzberg (dpa/lhe) - Unter dem Motto «Eternal Love» («Ewige Liebe») feiern im osthessischen Breitenbach am Herzberg mehrere Tausend Besucher und Besucherinnen für vier Tage beim Herzberg-Festival. Feierlich eröffnet wurde das einstige Hippie-Festival bereits am Donnerstag - bisher «ist es ein ganz tolles Festival», sagte Katja Schmirler-Wortmann, Geschäftsführerin der Veranstaltung.

Bereits nach aktuellem Stand gehe man von rund 500 bis 800 mehr Festival-Besuchern aus als im vergangenen Jahr - die 10.000-Marke werde man erreichen. «Wir haben das Gefühl, die Talsohle ist überwunden», freut sich Schmirler-Wortmann. Auch die Samstags- und Sonntagsticketaktion werde gut angenommen.

An den vier Festival-Tagen treten auf fünf Bühnen rund 200 Künstler und Künstlerinnen unterschiedlicher Musikrichtungen auf. «Wir freuen uns vor allem, dass so viele junge Leute da sind», so die Festival-Geschäftsführerin. Insgesamt könne man auf dem Gelände des Herzberg-Festivals ein «generationenübergreifendes» Publikum beobachten. «Es sind auch viele Familien mit Kindern da», erzählt Schmirler-Wortmann.

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Kurze Unwetterwarnung am Freitag

Am Freitag habe es zwischenzeitlich eine kurze Unwetterwarnung gegeben, weswegen die Bühnen für kurze Zeit geschlossen werden mussten. «Wir hatten dann eine kleine Verzögerung im Zeitplan, aber ansonsten hat alles gut funktioniert», so Schmirler-Wortmann.

Aufgrund einer Warnung vor Waldbränden seien die Gäste weiterhin dazu aufgerufen, nicht zu grillen. Die Festival-Leitung behalte die Situation genau im Blick - eine akute Gefahr bestehe derzeit jedoch nicht.

Tradition schon seit 1968