MT Melsungen erreicht Pokal-Finalrunde

Lübbecke (dpa) - Die MT Melsungen steht im Final-4-Turnier um den DHB-Pokal. Der Tabellenvierte der Handball-Bundesliga setzte sich am Samstagabend im Viertelfinale beim Zweitligisten TuS N-Lübbecke mit 30:28 (16:13) durch und darf weiter auf den ersten Pokal-Triumph in der Vereinsgeschichte hoffen. Für die Hessen ist es nach 1996, 2013, 2014 und 2020 die fünfte Teilnahme am Finalturnier, das am 13./14. April in Köln ausgetragen wird.