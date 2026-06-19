WM-Gruppe B

Müller: Doppeltorschütze Manzambi einer für den FC Bayern

Fans des SC Freiburg kennen Johan Manzambi natürlich und auch Thomas Müller hat den Schweizer Doppeltorschützen nicht erst seit der WM auf dem Schirm. Er gibt seinem Ex-Verein eine Empfehlung.

Manzambi erlöste die Schweiz mit dem 1:0 und traf dann auch noch zum 3:0. Foto: Andre Penner/AP/dpa
Manzambi erlöste die Schweiz mit dem 1:0 und traf dann auch noch zum 3:0.

Inglewood (dpa) - Den Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi sollte sich der FC Bayern München genauer anschauen, findet Thomas Müller - und das nicht nur wegen der beiden Tore gegen Bosnien-Herzegowina. «Er ist insgesamt ein guter Spieler. Wir haben ihn schon länger auf der Liste», sagte Müller in seiner Funktion als TV-Experte für Magenta. «Das ist für mich einer - und jetzt können wir eine Schlagzeile machen - den auch der FC Bayern anschauen sollte», sagte Müller über den Mittelfeldspieler des SC Freiburg.

Manzambi war beim 4:1 der Schweiz in der 72. Minute eingewechselt worden und hatte in der 74. Minute das 1:0 erzielt. In der 90. Minute traf der 20-Jährige dann auch noch zum 3:0. 

«Ich hab sein Alter nicht genau drauf. Aber man spürt die Flexibilität. Man spürt auch diese Unbekümmertheit. Gleichzeitig sieht man in seinen Aktionen schon eine gewisse Reife, in der Entscheidungsfindung, Arbeitsmoral», sagte Müller. «Er ist jetzt in Freiburg in einem Team, in dem wirklich geschuftet wird. Ich finde seine Entwicklung sehr, sehr gut.» 

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Johan Manzambi ließ die Schweiz jubeln. Foto: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa
Johan Manzambi ließ die Schweiz jubeln.

Manzambi zum Man of the Match gewählt

Manzambi wechselte 2023 von Servette Genf nach Freiburg und kam in der vergangenen Bundesliga-Saison auf fünf Tore in 27 Einsätzen. In der Europa League verbuchte er zwei Treffer in 15 Spielen. 

Für seine Leistung gegen Bosnien-Herzegowina wurde er zum Man of the Match gewählt. «Wir wollten einfach gewinnen», sagte Manzambi, der angab, sicher nicht schlafen zu können. «Ich glaube, dass ich meiner Mannschaft gut geholfen habe.»

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